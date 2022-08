Muore affogato in piscina a 3 anni, i genitori lo avevano lasciato dai nonni per organizzare il matrimonio

Ascolta questo articolo

Una tragedia terribile si è consumata nel pomeriggio di venerdì 26 agosto in Toscana, quando un bambino di tre anni è annegato nella piscina della villa dei nonni dopo essere caduto in acqua. La famiglia risiede a Milano, ma si trovava in vacanza a Bibbiona, in provincia di Livorno, dove i nonni hanno un podere dove trascorrono le vacanze estive.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive alla tragedia, il piccolo Diego Montironi si trovava da solo con i nonni, mentre i suoi genitori erano rimasti a Milano per organizzare il loro matrimonio. Il bambino si trovava nel giardino della casa, una azienda agricola “Podere le Sughere” nella località Poggio alle Tane, quando all’improvviso sarebbe caduto nella piscina, affogando prima che qualcuno potesse accorgersi della tragedia che si stava consumando.

Una prima ricostruzione ipotizza che il bambino stesse giocando, quando si è avvicinato a bordo piscina, forse attratto da un giocattolo che si trovava in acqua. Nonostante la nonna fosse presente, il nipotino sarebbe caduto accidentalmente nella vasca, senza che nessuno se ne accorgesse e potesse intervenire in tempo per salvarlo, ed è morto affogato.

Sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso praticati dal personale sanitario del 118, prontamente accorso sul luogo della tragedia in seguito all’allarme lanciato dalla famiglia della giovanissima vittima. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione cardiocircolatoria, il bambino non ha mai ripreso conoscenza, e ne é stato dichiarato il decesso sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in seguito i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, in attesa di ricostruire chiaramente cosa sia successo e se ci siano eventuali responsabilità da attribuire per la tragedia avvenuta. La salma del piccolo Diego è stata trasportata presso l’obitorio del Cimitero Comunale di Cecina, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, che stabilirà se sarà necessaria una autopsia.