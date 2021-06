Quella che sto per raccontarvi è una storia toccante, di un giovane padre di famiglia che non c’è più. Si, perchè Jonathan Spano, 25 anni, di Manfredonia, dopo aver giocato una partita a calcetto tra amici che lo faceva star bene e gli distoglieva i pensieri, tornato a casa, ha cominciato a star male.

“Ho dolore alle gambe”, dice il ragazzo alla compagna….un dolore che, in breve, raggiunge la schiena e il petto al punto che il giovane chiede a Rosella, la sua donna, di chiamare l’ospedale. E’ così che se n’è andato Jonathan, nell’arco di poche ore, per un infarto, dicono, anche se la famiglia vuole vederci chiaro.

La compagna chiede giustizia

Rossella, la sua compagna, chiede giustizia, non sa cosa sia realmente successo e se sia stato perso del tempo prezioso all’interno dell’ospedale. La stessa sete di giustizia ha il fratello di Jonathan, Michele.

Rossella non lavora, ha una bimba di 3 anni, Evelyn ed una in grembo, che la coppia aspettava per luglio. Ora riceve il prezioso sostegno di Smash Gargano, che ha aperto una raccolta fondi per lei e le due bimbe. Su Gofundme sono stati già raccolti e superati 6 mila euro, con 270 donatori ma serve molto di più.

Chi era Jonathan

Jonathan era un pescatore e sulla sua morte è stata aperta una indagine per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di ignoti. Attorno alle 6 di domenica si è vestito, ha preso il caffè, ha fumato la sua solita sigaretta e, con gli amici, è andato a fare una spensierata partita di calcetto.

Attorno alle 10:20 , ritornato a casa, ha iniziato ad accusare un senso di affaticamento, attribuendolo al periodo in cui, causa pandemia, non giocando, era fuori allenamento ma la situazione, in breve tempo, è peggiorata, con dolori chel dalle gambel si sono diffusi alla schiena e al petto. In ospedale i familiari hanno assistito ad un via vai di infermieri e soccorritori, hanno sentito che lo rianimavano, fino al decesso. Cosa è realmente accaduto a questo ragazzo?