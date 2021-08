Muore a 21anni dopo uno schianto con la moto: una tragedia che non ha un perché

Che cosa è successo esattamente a Lorenzo Bonacini? Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno portato al decesso del giovane di soli 21 anni. Al momento l’unica certezza è che ha avuto un incidente stradale con la sua Vespa nella notte fra giovedì 26 e venerdì 27 agosto. Non si sa con esattezza neanche l’ora dell’impatto, poiché a dare l’allarme è stato un passante alle 5,30, che lo ha visto a terra.

Il ragazzo che è stato trovato agonizzante su una curva della zona di Desenzano, in provincia di Brescia è morto. Nonostante il repentino trasferimento nel più vicino presidio ospedaliero, i medici che lo hanno preso in cura hanno riscontrato un quadro clinico molto grave. La notizia dell’incidente e del decesso del giovane ha sconvolto la provincia, poiché il ragazzo era noto nel suo paese e non solo.

Lorenzo, infatti, gestiva insieme al fratello un servizio di noleggio Vespa a Desenzano e Sirmione.Come riportato da diverse fonti di stampa, Lorenzo mercoledì notte stava rincasando con la sua motocicletta. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare e sui fatti si sta cercando di far chiarezza.

Lungo il tragitto, in una curva ha perso però il controllo del mezzo. Lo schianto sul selciato è stato così inevitabile. Il suo rinvenimento è stato fatto solo da un altro automobilista che è passato da quel punto intorno alle 5.30. Dopo aver visto il ragazzo riverso per terra e agonizzante, l’automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi.Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 oltre che agli uomini delle forze dell’ordine. Considerato lo stato clinico già molto grave, il ragazzo è stato prelevato con l’eliambulanza, che lo ha poi trasportato d’urgenza in ospedale. Il 21enne ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo la situazione è progressivamente precipitata. Poi, a tarda sera, il suo cuore ha smesso di battere.