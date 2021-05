Muore a 16 anni schiacciato dal trattore che guidava: tragedia in Sardegna

Doveva essere una passeggiata come tante altre, quella che aveva deciso di fare Nicola Melas, il 16enne della provincia di Cagliari che aveva preso il suo trattore per fare un giro in aperta campagna. Qualcosa però non è andato per il verso giusto: il ragazzo si è ritrovato a fare una salita molto rapida, che ha fatto ribaltare il mezzo e schiacciato il giovane.

Gli uomini delle forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i fatti e capire esattamente cosa ha portato alla morte di Nicola. Il ragazzo era solito andare con il trattore nel podere confinante, per passare qualche ore insieme al vicino. Una distanza breve, appena 150 metri di distanza tra le due abitazioni.

Nel pomeriggio di ieri sembra che il sedicenne avesse raggiunto un gruppo di braccianti, impegnati nella raccolta di balle di fieno. Il ragazzino si sarebbe quindi allontanato per fare una passeggiata, quindi lungo il tragitto avrebbe trovato l’automezzo fermo in un campo. Senza che nessuno si accorgesse, è salito sul veicolo ed ha messo in moto.

Il giovane aveva già percorso diversi metri quando avrebbe deciso di tornare a casa. Nel cambiare tragitto quindi si sarebbe imbattuto in una salita impervia. La troppa pendenza ed il terreno dissestato hanno fatto si che il trattore si ribaltasse. Nell’impatto però il giovane è rimasto fatalmente schiacciato.

I braccianti che erano vicini al luogo dell’incidente hanno dato immediatamente l’allarme e quindi fatto scattare la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine così come l’ambulanza. Purtroppo i sanitari hanno potuto fare ben poco, perché il ragazzo è morto sul colpo.

Sull’incidente stanno indagando gli uomini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire i fatti anche grazie al prezioso aiuto delle testimonianze dei presenti. La vicenda ha scosso tutto il paese, tanto che la sindaca della cittadina ha disposto il lutto cittadino.