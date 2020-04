Multa da 533 euro per una dottoressa romana impegnata in prima fila contro il Covid-19

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - I controlli da parte delle forze dell'ordine sono necessari. La dottoressa, dopo turni estenuanti ed una macchina in panne, ha cercato solo di rimetterla in funzione. Non so se legalmente lei abbia infranto delle regole, ma credo che dal punto di vista umano non si possa trattare in questo modo chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri.