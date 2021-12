Mr. Big, l’uomo che tutte abbiamo sognato, accusato di molestie

Sono svariati i prototipi di uomo che la letteratura ed il cinema, ha fornito per far sognare noi donne. I principi azzurri, che abbiamo avuto modo di vedere nei film e che ci sono rimasti nel cuore, sono un mix tra fascino e serietà. Possiamo citare Darcy, che non è solo il protagonista del libro ‘Orgoglio e Pregiudizio’ ma anche il bel tenebroso di Bridget Jhons. Chi non vorrebbe essere Julia Roberts nel film ‘Pretty Woman’ ed affiancare Richard Gere in una favola moderna?! Oppure Mr. Big in ‘Sex and The City‘?!

Quest’ultimo, Chris Noth, conosciuto da tutti come Mr. Big, è stato uno dei protagonisti indiscussi sia della serie che dei film ‘ Sex and the City’. L’affascianante attore, ha interpretato il compagno della scrittrice Carrie, l’attrice Sarah Jessica Parker. Generazioni di donne, che hanno seguito la serie e poi i film, lo hanno sempre stimato ed amato, essendo statoil compagno che tutte noi avremmo voluto avere. Sicuramente il suo personaggio ha anche commesso degli errori, come quello di lasciare Carrie all’altare ma tutte lo abbiamo perdonato.

Da pochi mesi, è uscita la notizie di un sequel della serie ma è stata anche lanciata una bomba nei confronti dell’attore. Due donne, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla rivista, “Hollywood Reporter”, dove rivelano qualcosa di agghiacciante.

Le due donne, una di 40 ed una di 31 anni, hanno affermato di aver subito molestie da parte dell’attore, una del 2004 ed una nel 2015. La prima avvenuta a Los Angeles e la seconda a New York ma entrambe hanno lo stesso denominatore comune, un’aggressione a sfondo sessuale. L’attore ha subito negato tutto, dicendo che si tratta di falsità.

Certo è, che una notizia di questo peso, poco prima dell’uscita del sequel non è una buona pubblicità, soprattutto perchè la coppia Carrie- Mr.Big è la più amata e seguita.

Lo sgomento è stato tanto, soprattutto per chi ha sempre avuto un debole per lui, sarà caduto un mito?!