Mostro di Firenze, archiviate le indagini

Cosa ne pensa l’autore

Giulia Chellini - La vicenda del mostro di Firenze è molto complicata in quanto ci sono avvenimenti e situazioni che si trascinano da molto tempo, quindi risulta difficile fare chiarezza e snodare la matassa dopo tutti questi anni trascorsi. Purtroppo penso che sia difficile arrivare ad una verità assoluta e pulita della situazione sia per l'avanzare del tempo che per la mancanza di prove certe.