Morto un protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Si è suicidato lanciandosi dal balcone

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Rocco Di Perna, ha deciso di uccidersi gettandosi dal balcone della sua abitazione in provincia di Foggia. L’uomo è stato prontamente soccorso e condotto in ospedale ma disgraziatamente, le ferite riportate dopo il terribile gesto compiuto, sono risultate troppo gravi ed è deceduto.

La notizia è stata riportata sui social da un altro ex cavaliere della trasmissione Uomini e Donne, Giuliano Giuliani.

Non sono chiare le motivazioni che hanno portato l’uomo a togliersi la vita.

Le reazioni

Il 13 ottobre erano da poco passate le 15.30 quando Di Perna, 78 anni, ha scelto di lanciarsi nel vuoto dal suo appartamento al terzo piano. I soccorsi sono stati tempestivi, l’ambulanza è corsa velocemente verso l’ospedale, ma non c’è stato niente da fare.

La comunità di Stornarella è rimasta scioccata dalla terribile notizia. L’uomo era apprezzato dai suoi compaesani, definito da tutti come un uomo cortese.

I familiari e gli amici si dicono increduli per l’accaduto e non si capacitano per la sua scelta. Rocco non ha mai dimostrato di avere delle problematiche e anche chi lo conosceva bene non ha colto alcun segnale, alcun atteggiamento inusuale, che potesse destare preoccupazione o sospetto.

L’uomo aveva preso parte a Uomini e Donne nel 2013 perchè desiderava conoscere una nuova compagna. Si era innamorato della signora Maria, le aveva fatto una dichiarazione in studio, le aveva chiesto di sposarlo.

L’amico Giuliani, che ha trascorso 5 anni nel parterre senior, nel post pubblicato su Facebook ha spiegato di aver appreso la notizia pochi minuti dopo l’accaduto. I messaggi di cordoglio sui social, anche da parte degli altri concorrenti del trono over e degli affezionati al programma, sono stati numerosi.

E’ sempre complesso comprendere il perchè di tale scelta, e non sempre le persone vicine sono in grado di scorgere quel terribile male interiore che annichilisce chi sceglie di suicidarsi.