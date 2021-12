Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: arresto cardiaco

Lutto nel mondo del calcio: Hugo Maradona, fratello minore di Diego Armando, è morto all’età di 52 anni a Napoli. Secondo quanto riportato dai quotidiani La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, nella mattinata di martedì l’ex centrocampista noto come El Turco ha subito un arresto cardiorespiratorio che non gli ha dato scampo: Hugo Maradona, padre di tre figli, era già morto quando i soccorsi sono giunti nella sua casa di Monte di Procida, alla periferia di Napoli.

Hugo si è spento alle 11.50 di martedì 28 dicembre, a poco più di un anno dalla scomparsa di Diego. Ex calciatore, come i suoi fratelli maggiori Diego e Lalo, ha giocato in Italia, Austria, Argentina, Giappone e Spagna, prima di tornare in Italia dove si è stabilito definitivamente e ha iniziato una breve carriera da allenatore di squadre dilettantistiche del Napoli.

Il più giovane dei fratelli Maradona era arrivato nella città portuale del sud Italia a soli 18 anni, nel 1987, proveniente dalle categorie inferiori degli Argentinos Juniors. Dopo averlo ingaggiato, il Napoli lo ha ceduto in prestito all’Ascoli. Il 20 settembre del 1987, Diego e Hugo Maradona si incontrarono in una partita vinta 2-1 dal Napoli, ha ricordato Il Corriere del Mezzogiorno.

La notizia ha colpito duramente il Napoli, che ha deciso di pubblicare un comunicato per ricordare il calciatore entrato nel club a metà degli anni ’80; “Il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo“.

Anche l’Argentinos Juniors, il club che lo ha visto emergere come calciatore professionista, ha condiviso un messaggio su Twitter insieme a una foto di Hugo Maradon: “Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa di Hugo Maradona, fratello di Diego ed ex giocatore del nostro Istituto. Le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi cari“.