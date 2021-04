Monza, vaccinati Pinuccia e Rinaldo: sono la coppia più longeva della città brianzola

Pochi giorni fa, il 10 aprile, hanno festeggiato i loro 77 anni di matrimonio, Pinuccia e Rinaldo che, con i loro 101 e 106 anni, rappresentano la coppia più longeva di Monza.

Un amore indissolubile, quello di Giuseppina Villa e Rinaldo Duranti, già protagonisti, in passato, di video e servizi giornalisti in cui raccontavano la loro storia, iniziata nella lontana estate del 1936. Proprio il 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, per loro che la guerra l’hanno vissuta sulla propria pelle, tanto che il povero Rinaldo è rimasto ferito ad un ginocchio quando era sul fronte francese, è arrivato un altro traguardo condiviso: la vaccinazione anti-Covid.

La vaccinazione a domicilio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Pinuccia e Rinaldo, che abitano ancora insieme e sono circondati dall’effetto dei nipoti che si prendono cura di loro, attorno a mezzogiorno del 25 aprile, hanno ricevuto la visita di due medici e di un volontario della Croce Rossa per la vaccinazione a domicilio con la prima dose del siero Moderna, senza riportare effetti collaterali o fastidi, tanto da trascorrere il pomeriggio a giocare a carte, tranquillamente.

I due “giovincelli” sono stati assistiti dalal nipote Carla Erba, che cura l’immagine social dei due zii, postando foto e aggiornamenti importanti su di loro su un gruppo Facebook molto seguito: “Sei di Monza se…”, dove vengono pubblicati i compleanni, gli anniversari di nozze, i traguardi raggiunti dalla coppia.

La nipote racconta che i due, nonostante la loro fascia d’età fosse la prima nella priorità della campagna vaccinale, hanno atteso un po prima di prenotare la dose anti-Covid, optando, poi, per la vaccinazione a domicilio. Circondati da uno stuolo di nipoti, bisnipoti e trisnipoti, che vanno a trovarli a turno, indossando sempre la mascherina per tenerli più protetti possibile, Pinuccia e Rinaldo appaiono in perfetta forma, tanto che dopo la sommistrazione del vaccino “Nando” ha detto di essere stato contento di averlo ricevuto.