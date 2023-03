Una tragedia orribile che si è consumata in provincia di Monza alcuni giorni fa è stata resa nota dalla stampa solo sabato 11 marzo. Una bambina di circa 8 mesi è morta lo scorso 4 marzo in seguito a 6 giorni di agonia trascorsi in un reparto di Rianimazione dell’ospedale, dopo che la pappa le era andata di traverso mentre mangiava.

La piccola vittima si chiamava Bianca, e viveva insieme alla madre Giada a Brugherio, in Provincia di Monza e della Brianza. Mentre si trovava a mangiare, un boccone le è andato di traverso, bloccando le sue vie respiratorie e provocandole una grave crisi. Nonostante il ricovero presso l’ospedale San Gerardo di Monza, la bambina non si è mai ripresa ed è venuta a mancare dopo 6 giorni trascorsi nel reparto di Rianimazione.

Per dare sostegno alla madre della giovanissima vittima, i parenti, colleghi ed amici hanno aperto due raccolte fondi sulla piattaforma GoFundMe, dove in pochi giorni sono stati raccolti complessivamente già 5mila euro. “Siamo rimasti pietrificati dalla terribile storia che riguarda Giada e la piccola Bianca. Abbiamo pensato ad un piccolo gesto che possa in qualche modo essere utile“, legge il testo della pagina di una delle raccolte fondi.

“Un pensiero di vicinanza per la famiglia della piccola Bianca“, legge la seconda raccolta. “Anche chi non ti ha conosciuta, piccola Bianca, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione cosi difficile“.

Anche la conduttrice di Mediaset e presidente dell’associazione Sole Giorgia Venturini è intervenuta sulla vicenda, offrendo il suo sostegno e quello della sua associazione, nata affinché nessuna madre si senta più sola. “Un abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia della piccola Bianca“, ha commentato. “L’associazione Sole darà il suo contributo alla raccolta fondi, consapevoli che niente potrà alleviare la sofferenza per questa tragedia“.