Era risultata positiva al Covid-19 anche con il tampone di fine quarantena, ma una donna di origini brasiliane non ha rispettato l’obbligo di isolamento ed è uscita da casa lo stesso. La signora si è messa quindi alla guida della sua Peugeot 107 di colore bianco e si è diretta verso un negozio dove aveva visto della merce in saldo. Non aveva però fatto i conti con i carabinieri, che stavano effettuando un controllo di routine. La donna si è fermata al posto di blocco.

Ai militari ha spiegato subito che era di corsa perchè stava andando a fare shopping, visto che non voleva perdersi assolutamente i saldi invernali. La signora, 51 anni, è stata identificata e dal database è emerso come quest’ultima fosse soggetto positivo al Covid-19. I militari hanno chiesto subito spiegazioni all’interessata, la quale per tutta risposta ha riferito che molto probabilmente il database delle autorità sanitarie non fosse aggiornato e che era negativa al Sars-CoV-2. Ma non era affatto così.

Positiva al tampone di fine quarantena

Come già detto la donna aveva da poco effettuato il tampone di fine quarantena, risultando sempre positiva al Covid. Non poteva quindi muoversi assolutamente da casa. I carabinieri, mentre lei implorava di lasciarla andare, non si sono persi d’animo e hanno trattenuto la donna effettuando altri controlli.

Da qui è emerso come la signora fosse obbligata appunto all’isolamento. Per lei invece dello shopping vi è stata una salatissima sanzione amministrativa più una denuncia penale “per non aver osservato un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, ai sensi dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie”.

Questa persona non è l’unica che in questo periodo di emergenza sanitaria ha provato ad evadere la quarantena a cui sono sottoposti i soggetti positivi al Covid e i loro contatti stretti. Le forze dell’ordine sono sempre pronte a contrastare questo fenomeno, che è diffuso un pò in tutta Italia e a cui si sta cercando di porre un freno.