Monza: bimba di 4 anni lasciata sola in casa per ore, genitori denunciati per abbandono di minore

Spesso le peggiori nefandezze nei confronti dei figli, di bambini molto piccoli, soprattutto, vengono compiute dai genitori che dovrebbero dare amore. Peccato che questo amore non sia mai stato ricevuto da una bambina di 4 anni che è stata lasciata da sola in casa per ore, mentre i genitori erano in giro. Fortunatamente, la bambina è stata messa in salvo dall’intervento dei vicini che sono giunti a soccorrerla allertando le forze dell’ordine.

I fatti qui accaduti hanno luogo a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove dei genitori hanno lasciato la loro bambina di 4 anni per ore completamente da sola in casa. la bambina si è salvata grazie ai vicini di casa che sono stati allertati dal suo pianto disperato, riuscendo a chiamare le forze dell’ordine che sono giunte immediatamente.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere. Un paio di settimane fa, una bambina di nome Diana è stata abbandonata da sola in casa per una settimana dalla madre e purtroppo per la piccola non vi è stato nulla da fare. Ora l’ennesimo caso che scuote e sconvolge la Lombardia. La bambina ha capito immediatamente di essere da sola in casa.

A quel punto, ha cominciato a farsi notare con il suo pianto disperato che ha attirato l’attenzione di una famiglia che abita nei pressi e hanno immediatamente capito che qualcosa di strano stava succedendo. I vicini hanno chiamato la polizia che l’hanno così tratta in salvo. I Carabinieri sono entrati e, cercando i genitori, hanno capito che la piccola era stata abbandonata e lasciata sola nell’appartamento.

I genitori, ritornati dopo qualche ora per una passeggiata che hanno fatto, sono stati accolti dalle forze dell’ordine che hanno redatto una informativa alla Procura di Monza spiegando la dinamica. Non si sa cosa abbiano risposto i genitori che sono stati denunciati per abbandono di minore.