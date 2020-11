Monza, 42enne ucciso a coltellate in strada al quartiere San Rocco

Un omicidio si è verificato nella mattinata di oggi 29 novembre a Monza, precisamente nel quartiere San Rocco. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un uomo di 42 anni è stato ucciso per strada a coltellate.

L’episodio è avvenuto in via Fiume: la vittima abitava poco lontano dal punto in cui il killer ha agito. Ad allertare i soccorsi e i carabinieri sono stati alcuni passanti, che hanno notato l’uomo a terra ormai senza vita.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne: erano infatti troppo gravi le ferite riportate durante la colluttazione con l’aggressore. Al momento i militari dell’Arma stanno cercando l’assassino. Utili a questo proposito saranno le eventuali testimonianze delle persone o i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Intorno alle ore 12:45 qualcuno ha effettuato una prima chiamata di emergenza.

Monza Today riferisce che la vittima aveva diversi precedenti penali connessi allo spaccio di droga. In questo periodo però beneficiava dello stato di libertà vigilata. Gli abitanti della zona si sono trincerati nelle loro abitazioni abbassando le serrande: il vicinato è stato sconvolto da quanto accaduto e la notizia si è sparsa in breve tempo nel capoluogo di provincia lombardo.

“Una morte atroce” – così sussurra per strada un individuo che abita proprio vicino al luogo in cui si è verificato il delitto. Quando è stato notato dai passanti il 42enne era già in una pozza di sangue. Come già detto, non si sa chi sia stato a compiere questo efferato crimine, ma gli inquirenti si augurano di acciuffare al più presto l’autore dell’omicidio.

Le autorità stanno indagando a fondo su quanto accaduto e non è escluso che a breve possano esserci novità. Si deve stabilire anche il movente che ha portato l’assassino ad agire in questa maniera nei confronti dell’uomo. Le indagini, quindi, proseguiranno a tutto spiano per fare chiarezza su un episodio che ha sconvolto Monza e tutta la Lombardia.