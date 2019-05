Monterotondo: una 19enne, dopo l’ennesima aggressione, difende sé stessa e la madre uccidendo il padre

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Che padre indegno: non si deve mai usare la violenza. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per violenza domestica, ma era a piede libero: bisogna trovare il modo di correggere questa cosa. Il mio pensiero va alla ragazza che per prima cosa ha detto di non averlo voluto uccidere: non provo compassione per quell'uomo che ha messo la sua famiglia nella condizione di vivere anni d'inferno ed in più ha condannato la figlia a vivere il resto della sua vita con un forte peso sulla coscienza.