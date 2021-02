Montecatini, rider falciato da un’auto per una consegna: lavorava per 15 euro a sera

Tragedia a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Sabato sera Romulo Sta Ana, rider 47enne di origini filippine, è stato falciato da una Mercedes classe B, il cui conducente è risultato negativo all’acoltest.

L’uomo è morto sul colpo. Sul luogo sono accorse l’automedica e l’ambulanza del Soccorso Pubblico di Montecatini che hanno solo potuto constatarne il decesso, coprendo il cadavere con un telo, e i carabinieri per i rilievi del caso.Romulo, che lavorava per 15 euro a sera, se n’è andato via mentre si accingeva a fare la sua ennesima consegna a domicilio.

L’accaduto

Il rider, dopo aver parcheggiato la sua auto nel piazzale del distributore di benzina, con in mano il suo contenitore termico, sabato sera, mentre pioveva a dirotto, stava attraversando la strada, diretto verso il Mc Donald’s per ritirare le ordinazioni e risalire a bordo del suo mezzo ma è stato investito.

La moglie 32enne di Romulo, Leanne, straziata dal dolore, si chiede come si possa consentire tutto questo, in quanto, a suo avviso, devono essere riconosciuti dei diritti anche minimi ai fattorini che sono persone. La donna, senza lavoro, dopo la perdita del marito, deve mandare avanti la famiglia, con i suoi 3 figli, di cui uno di pochi mesi.

La vittima, prima di iniziare a fare consegne, lavorava come portiere di notte per due alberghi e ,proprio in uno dei due hotel dove prestava servizi,o ha incontrato la sua Leanne, all’epoca cameriera ai piani. I due si sono innamorati e, con un lavoro stabile, hanno deciso di mettere su famiglia, sposandosi e mettendo al mondo 3 bellissimi bambini.

Ma prima Leanne, per via della crisi, poi Romulo, a causa del Covid, hanno perso il lavoro. Romulo però, non si è scoraggiato, tanto da trovare subito un altro impiego, con un contratto a chiamata alla NT Food di Altopascio. E’ stata sua moglie a consigliargli di fare il fattorino per arrotondare, dato che a gennaio, causa pandemia, aveva lavorato solo 8 giorni. Una decisione che è costata la vita.