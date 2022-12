Monsignor Intini sarà vescovo di Brindisi: è anche membro della Commissione per la Dottrina della Fede

Ascolta questo articolo

Cambio al vertice della guida dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Al posto del dimissionario per limiti di età monsignor Domenico Caliandro, arriverà monsignor Giovanni Intini. L’annuncio è riportato in queste ore dalla stampa locale e sarà ufficializzato entro la giornata di oggi 9 dicembre, allorquando il clero brindisino sarà riunito all’interno della chiesa di Jaddico. Proprio qui 60 anni fa si sarebbero verificate delle apparizioni della Vergine Maria al vigile urbano Teodoro D’Amici, apparizioni che la stessa Chiesa ha riconosciuto come “autentiche” proprio nella giornata dell’8 dicembre 2022, giorno dell’Immacolata Concezione.

Monsignor Intini ha 56 anni ed è nato a Gioia del Colle, in provincia di Bari. La sua vita si è svolta all’interno della Diocesi di Conversano-Monopoli, il 29 giugno 1990 è stato ordinato presbitero dal vescovo Domenico Padovano per la diocesi di Conversano-Monopoli. Nel corso della sua carriera da religioso è stato arciprete-parroco della chiesa matrice di Santa Maria della Natività. Dal 2014 è vescovo, nominato da monsignor Domenico Padovano rettore della basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia a Monopoli.

Adesso a Brindisi

Monsignor Intini ricopre anche il ruolo di membro della Commissione per la Dottrina della Fede, l’annuncio e la catechesi della Conferenza Episcopale Italiana. La Commissione per la Dottrina della Fede oggi è conosciuta anche come Dicastero per la Dottrina delle Fede, secondo la recente riforma voluta da Papa Francesco.

Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari nel 1986, Intini il 18 marzo del 1971 fu nominato Cappellano di Sua Santità. Ha svolto anche il ruolo di professore di religione presso il liceo “Villa” di Francavilla Fontana e dal 1979 docente di Teologia Morale e di Antropologia ed Etica filosofica nell’Istituto Teologico del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta (Bari).

Attualmente vescovo della Diocesi di Tricarico, in Basilicata, Intini ha già ricoperto il ruolo di vescovo in Puglia precisamente nella Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca per sette anni, dal 1993 al 23 maggio 2020 quando il beato Giovanni Paolo II lo nominò vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli. Nella Conferenza Episcopale Pugliese gli è affidata la presidenza della Commissione regionale per la catechesi.