Monica Bergantin sconfigge due tumori ed esaudisce il sogno di diventare OSS

E’ bellissima la storia di una donna coraggiosa come Monica Bergatin, padovana 49 enne che ha lottato contro due tumori. La donna ha spiegato che è diventata una persona migliore ed ha avuto la forza, persino in un momento così difficile, di coronare il sogno di divenire un’operatrice socio-sanitaria. Monica è riuscita a far diventare realtà questo suo desiderio ed ora infatti lavora nella rianimazione all’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Monica ha scoperto per la prima volta di avere il cancro nel 2005, anno in cui è venuta a conoscenza di avere un tumore al seno. In quello stesso anno le era morto il padre per un carcinoma epatico ma lei non si è persa d’animo ed ha affrontato questa battaglia con la dovuta determinazione, propria di chi è una vera guerriera.

Una donna straordinaria

Subisce un intervento chirurgico, in seguito al quale hanno inizio la terapia infusiva e la radioterapia. Monica, da questo momento negativo, ha trovato la forza per reagire ed ha pensato che potesse trattarsi di un messaggio per spingerla a cambiare la propria vita. Lo confermano proprio le sue parole: “Ho visto la malattia come un segnale che il mio corpo e la mia mente mi avevano mandato per dirmi che c’era qualcosa da cambiare nella mia vita, che dovevo fermarmi e riflettere”.

Ha ricordato che aveva messo da parte le proprie ambizioni, ma è riuscita a cambiare marcia. La donna ha dimostrato un grande coraggio, dopo aver preso la decisione di lasciare il proprio lavoro come operaia in fabbrica per tornare a concentrarsi nello studio, con l’obiettivo di frequentare il corso per diventare OSS.

Ha posto l’accento su quei momenti ricordando che la madre le faceva delle domande sulle materie di studio, nello stesso periodo in cui faceva la radioterapia. Ha continuato dicendo: “Il cancro mi ha dato la forza per diventare quello che volevo essere”. Inoltre, Monica ha affrontato anche il carcinoma alla tiroide per il quale continua a sottoporsi a controlli. Ma ha sottolineato di essere una donna felice: “Io tutte le mattine, quando mi alzo sorrido, perché sono viva, sono qua e non ho più paura”.