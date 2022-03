Era il 17 dicembre 2021 quando il dj torinese Gigi D’Agostino, nel giorno del suo 54esimo compleanno, svelava le sue condizioni di salute, che fino ad allora aveva tenuto nascoste.

Queste le strazianti parole: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo.. È un dolore costante.. non mi dà pace”.Il dj esternava i suoi stati d’animo sui social, spiegando di essere “consumato” dalla sofferenza e rivelando ai suoi sostenitori di essere in cerca di “un pochino di sollievo”.

Cosa sta accadendo

A distanza di un bel po di tempo, Gigi, che ha fatto ballare intere generazioni, è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, scegliendo non la modalità social, ma il forum Casa Dag, uno dei primi link sulla pagina del sito ufficiale del dj tra i più famosi al mondo e tra i più ascoltati su Spotify, tanto da essere stato il primo a superare il miliardo di stream per una sua canzone (“In my mind”).

In occasione del ventennale della creazione del forum, D’Agostino ha voluto condividere con chi lo ama e con chi, naturalmente, è preoccupato per il suo stato di salute, un suo pensiero che, nella sua semplicità, è arrivato dritto al cuore dei suoi fan. “Oggi questa Casa compie 20 anni…. stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme”.

La sua community gli ha augurato la guarigione, chiedendogli anche notizie sulle sue condizioni di salute. A quel punto il musicista ha spiegato che le cose sono tendenzialmente stabili, dicendosi contento che almeno non siano peggiorate: “le mie condizioni purtroppo non sono migliorate… però sono contento perchè non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare che sia un buon segno… Certo la sofferenza consuma… ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore” .

“Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo….. voglio credere che andrà così”, ha detto il dj, concludendo con un messaggio di ringraziamento ai suoi numerosi fan per tutto l’affetto e la forza che gli trasmettono, aiutandolo a non mollare.