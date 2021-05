Moglie visita in terapia sub-intensiva il marito ricoverato per Covid: "Emozione grandissima"

Quella che arriva da Bari è una notizia bellissima, ma che nello stesso tempo ci fa capire di quanto possa essere terribile la malattia Covid-19. Infatti una moglie ha potuto fare visita al marito ricoverato dal 3 aprile scorso nella sala rossa della terapia sub-intensiva del Policlinico di Bari. Nella giornata di oggi la signora si è recata in ospedale per poterlo abbracciare e accarezzare. Per lei è stata un’emozione bellissima, così come ha dichiarato alla stampa nazionale subito dopo la visita.

Il marito della signora ha 68 anni. Lo scorso mese l’uomo ha cominciato a stare poco bene e dopo essersi sottoposto a tampone è risultato positivo al Covid-19. Viste le sue condizioni i medici lo hanno ricovero presso il reparto di terapia sub-intensiva: il paziente ha infatti bisogno dell’ossigeno per poter respirare bene. Anche lui è stato felicissimo di poter rivedere sua moglie dopo oltre un mese, e questo è potuto succedere grazie ad una speciale legge regionale.

La legge pugliese per le visite ai pazienti Covid

Dal 4 maggio la Regione Puglia ha emanato una apposita legge, come si diceva sopra, che permette ai parenti delle persone ricoverate per Covid di poter fare visita ai propri cari. I visitatori vengono bardati con doppi guanti, una tuta protettiva, mascherina e visiera, dopo di ciò entrano nella stanza dove si trova il familiare a cui fare visita.

Le visite, nel capoluogo pugliese, sono possibili sia presso il Policlinico di Bari che presso l’ospedale allestito presso un padiglione della Fiera del Levante. La notizia di quanto accadduto oggi nel barese è stata ripresa da diversi quotidiani locali e nazionali, e anche dall’agenzia di stampa Ansa. Dopo aver fatto visita al marito la donna, felicissima, ha lasciato l’ospedale e spera di poter rivedere presto l’uomo.

Sabato scorso un figlio ha potuto invece far visita al padre ricoverato per Covid e in fin di vita. Questa volta l’episodio è accaduto all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Con la legge del 4 maggio in Puglia inoltre è anche possibile visitare i parenti che sono ricoverati negli ospedali per altre patologie.