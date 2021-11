Un altro femminicidio si è verificato questa notte in Italia. Un’altra volta ancora nel modenese. Un anziano 71enne ha ucciso infatti la moglie colpendola con un coltello, poi ha tentato a sua volta di togliersi la vita. La tragedia è avvenuta in una casa isolata a Salto di Montese, località situata sull’appennino emiliano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso, i quali stanno procedendo anche in queste ore.

L’omicida, che ha problemi di salute, al momento è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Baggiovara. Sul lugo del fatto di cronaca, visto anche il posto così isolato e la gravità della situazione, è dovuta intervenire una eliambulanza che ha trasportato l’anziano in ospedale. L’uomo è pensionato da diverse tempo. Sono tutte da ricostruire le circostanze in cui è avvenuto il dramma.

Una follia omicida

Tutta la provincia di Modena è sotto shock per quanto avvenuto. Una scia di sangue lunghissima, cominciata l’altro giorno a Modena, quando un uomo ha ucciso la madre in casa e poi ha confessato tutto ad un amico mentre si trovava con lui al bar. Sarebbe stato poi luoi stesso, una volta fermato dalla Polizia, a costituirsi.

E peggio ancora invece quanto accaduto ieri pomeriggio a Sassuolo, dove un uomo tunisino 38enne ha massacrato tutta la sua famiglia per poi togliersi a sua volta. Ha ucciso l’ex moglie, i due figlioletti di 2 e 5 anni e la suocera 64enne. Una mattanza scoperta proprio da un famigliare che si è recato a casa con la Polizia.

E l’omicidio di questa notte fa il paio con questi altri omicidi. Non sono note le generalità della vittima di Salto di Montese. Sono ancora pochi i particolari che si conoscono su questa terribile tragedia. Sul caso non ci resta quindi che attendere ulteriori riscontri da parte degli investigatori che dovrebbero arrivare a breve.