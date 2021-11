Un femminicidio, l’ennesimo in Italia, si è verificato questa mattina a Modena, precisamente in via Fratelli Rosselli, dove un uomo di 48 anni ha ucciso la propria madre 71enne, forse al culmine dell’ennesima lite che si verificava tra i due. Al momento sono poche le informazioni di cui disponiamo su questo terribile fatto di cronaca. Dopo aver compiuto il delitto l’uomo è andato al bar con un amico, confessando a lui quanto aveva fatto.

Sul posto è stata fatta immediatamente intervenire una Volante della Polizia di Stato, che ha provveduto a fermare l’uomo. Intorno alle ore 10:00 del mattino i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco si sono portati nell’abitazione dove era avvenuto il crimine, confermand purtroppo che in quella casa si fosse verificato un omicidio. Sul posto anche la Polizia, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica e la Scientifica, che ha eseguito i rilievi del caso.

Problemi in passato

Gli inquirenti hanno proceduto ad ascoltare anche i vicini di casa di madre e figlio: questi ultimi hanno dichiarato che il rapporto tra madre e figlio fosse molto problematico. Già in passato le forze dell’ordine erano intervenute in casa per sedare alcune liti. L’uomo viveva una situazione di forte disagio personale.

Nessuno però immaginava quello che sarebbe successo. Per motivi di privacy, ma anche per l’estrema delicatezza della vicenda, le generalità di madre e figlio non sono state rese note. L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori. La notizia ha sconvolto tutta la città di Modena. Pare inoltre che ieri notte ci sia stata un’altra lite.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo ennesimo dramma famigliare. Il fenomeno dei femminicidi è costantemente monitorato dalle forze dell’ordine nel nostro Paese. Sul caso in questione non ci resta che attendere ulteriori dettagli che saranno, in ogni caso, forniti dagli inquirenti.