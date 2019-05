Modena, Silvia si allontana di casa e scrive alla figlia: "non ritornerò". Attivate le ricerche

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Carpi, in provincia di Modena, a lanciare l’appello a tutti i concittadini nel tardo pomeriggio di ieri, quando sono stati allertati sulla scomparsa di una 53enne di origini rumene, che prima di sparire ha lasciato un biglietto alla figlia con cui viveva, lasciando temere qualche gesto inconsulto.

Dalla serata di ieri, martedì 30 aprile, sono subito iniziate le ricerche nella zona di Carpi e di Modena ,autorizzate dalla Prefettura di Modena, che ha anche acconsentito alla diffusione della foto della signora, Silvia Ceornodolea. Le ricerche verranno estese a tutta la regione. A lanciare l’allarme sulla sua scomparsa è stata la stessa figlia con cui condivideva la casa a Carpi, a cui è stato lasciato un biglietto scritto dalla stessa 53enne, le cui uniche parole diffuse sono state: “non ritornerò“.

Tutto quello che c’è da sapere su Silvia Ceornodolea

I familiari di Silvia e i militari di Carpi chiedono la collaborazione di tutti per poter trovare al più presto la signora. La donna, 53 anni, si è allontanata da casa a bordo della sua Fiat 600 di colore rosso, la cui targa è BZ074XS.

Nata in Romania il 23 gennaio 1966, risiede ora a Carpi in provincia di Modena insieme alla figlia. Queste sono alcune delle informazioni rilasciate dal comunicato ufficiale delle forze dell’ordine, che si conclude richiedendo alla cittadinanza di “fornire qualsiasi informazione al riguardo telefonando al Comando Compagnia CC di Carpi allo 059.6227600 o al 112“.

Qualsiasi informazione potrebbe risultare utile o addirittura essenziale per il ritrovamento della donna, che al momento della sua partenza da casa ha lasciato un eloquente manoscritto alla figlia, così come affermato dagli stessi carabinieri, in cui specificherebbe le sue intenzioni di non fare più ritorno presso l’abitazione familiare, e lascerebbe intendere qualche gesto inconsulto che potrebbe compiere in queste ore essenziali di cui non si hanno sue notizie.