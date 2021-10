Una tragedia si è verificata ieri sera a Sassuolo, in provincia di Modena, dove una donna di 89 anni è morta in seguito all’attacco di due cani di razza Amstaff. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che l’anziana si fosse allontanata da casa sfuggendo al controllo della badante. Vagava in strada in stato confusionale, quando ad un certo punto si è avvicinata ad una villetta ed è entrata dentro. Vicino al cancello c’era una bambina che aspettava la madre fuori.

I due cani, forse volendo proteggere la bimba, hanno attaccato immediatamente la signora. Tra l’altro pare che la stessa bimba avrebbe chiesto alla donna “che cosa ci fai qui”. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenito decesso della donna. Anche il figlio della donna la cercava e poco dopo è arrivato sul luogo del fatto di cronaca apprendendo quanto accaduto.

Sconcerto in paese

Il figlio dell’anziana è sgomento. “Non era mai uscita dall’abitazione, non so come sia potuto accadere” – queste le sue poche parole. Nella villetta di Sassuolo sono giunte anche le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, i carabinieri e il personale della Scientifica. Questi ultimi hanno eseguito i rilievi del caso.

Nel cortile dell’abitazione è intervenuto anche il medico legale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire esattamente che cosa sia accaduto. Risposte in questo senso potranno venire sicuramente dalle telecamere di videosorvegòianza installate lungo il perimetro e all’interno della stessa villa.

Gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso il momento dell’aggressione. Per motivi di privacy preferiamo non riportare le generalità della vittima, visto anche la delicatezza della vicenda. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo spiacevole episodio avvenuto nel modenese. La cittadina di Sassuolo è sotto shock per la morte di questa anziana signora.