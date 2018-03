Modena, nuovi blitz dei finanzieri nel laboratorio Montanari-Gatti. Sequestrati documenti

È di poche settimane fa la notizia che la Guardia di Finanza ha fatto irruzione in casa Montanari–Gatti, e nel loro laboratorio, sequestrando il loro PC e tutto il materiale di lavoro che svolgono come scienziati. Ma la cosa poco chiara è che non è la prima volta succede.

In effetti, il Dottor Stefano Montanari e la moglie sono presi di mira spesso. Verità scomode? Fatto sta che la magistratura, dopo un’ulteriore indagine, ha dissequestrato tutto il materiale di lavoro dei due scienziati.

Cosa ci sia dietro a tutto questo clamore e questo accanimento verso la coppia, lo sanno solo le autorità che stanno indagando. Le ipotesi di complotto sono mirate sempre verso una direzione. La stessa che in altre occasioni ha denunciato, per svariati motivi infondati, i nostri due scienziati, molto stimati all’estero, poco considerati in un Paese come il nostro, dove da mesi si fa pressione sui vaccini e sulla legge Lorenzin che poco piace a molti (NoVax e non, genitori che chiedono solo la libertà di scelta e la chiarezza sui contenuti dei vaccini).

A poco servono difatti le rassicurazioni da parte del governo e dei rispettivi ministri. Dalle analisi fatte dai coniugi Montanari-Gatti, in effetti, i vaccini risultano “sporchi”, con presenze di metalli e altro tipo di componenti non idonei.

Sarà questo l’accanimento contro queste nostre eccellenze italiane? O c’è dell’altro. In effetti, risulta che sia sempre un’associazione che faccia questi danni sia d’immagine che morali ai coniugi. Citandoli per le più svariate calunnie, che si rivelano sempre infondate. Per ora, gli scienziati Stefano Montanari e la moglie Antonietta Gatti potranno a breve riprendere le loro ricerche, con la speranza che il tanto materiale a loro sequestrato non sia stato “doppiato” o inviato per altri motivi a chi non tollera questo tipo di informazioni non allineate.