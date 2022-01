Immaginate di noleggiare per pochi minuti un monopattino con il servizio sharing nella vostra città, e poi, dopo pochi mesi, immaginate che qualcuno per quel servizio tenti di prelevare la somma di 12.000 euro dal vostro conto corrente. Un’esagerazione, diranno i più. E invece è quello realmente capitato ad un ragazzo di 19 anni originario della provincia di Modena. Lo scorso 7 novembre il giovane ha preso a noleggio per pochissimo tempo un monopattino nel comune capoluogo.

Finito l’utilizzo lo ha parcheggiato tornando poi alle sue attività. Ma non immaginava che il 3 gennaio 2022, quindi poche settimane fa, la sua banca lo informasse di un tentativo di prelievo di circa 12.000 euro sul sua carta di credito. A chiedere l’esborso era la società modenese di noleggio di monopattini, di cui per privacy preferiamo ometterne la ragione sociale. Il giovane ha scoperto, suo malgrado, che quella cifra era stata richiesta in quanto dai sistemi risultava che avesse tenuto in prestito il monopattino per 4 mesi. Così non era appunto, e il ragazzo adesso si è rivolto alla Federconsumatori.

Carta bloccata

Visto il tentativo del grosso prelievo, almeno fino a quando la situazione non si chiarirà, il giovane ha proceduto a bloccare la carta. Sull’applicazione risulta una richiesta di noleggio alle 3:51 del 7 novembre. Nel lasso di tempo indicato dall’applicazione, 4 mesi appunto, il monopattino non si sarebbe mosso dal suo posto.

Al momento non si riesce proprio a capire che cosa sia accaduto, cosa resa più difficile dal fatto che il ragazzo ha provveduto a contattare la società, ma senza successo. Secondo Federconsumatori si potrebbe essere trattato di un problema al sistema informatico dell’applicazione. Il 19enne ha presentato anche una denuncia alle forze dell’ordine.

Nelle nostre città italiane ogni giorno sono migliaia gli utenti che usufruiscono, lì dove possibile, del servizio noleggio monopattini. Spesso si tratta di una spesa irrisoria, di pochissimi euro, per poter utilizzare questi mezzi green che danno man forte ai cittadini per spostarsi da una parte all’altra delle città.