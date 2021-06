Il Covid colpisce ancora. Mario, un ragazzo di 14 anni, è morto le per le drammatiche conseguenze sugli organi interni dopo essersi ammalato di Covid. Originario di Sant’Egidio del Monte Albino, un comune dell’Agro Nocerino Sarnese, Mario viveva a Modena con la sua famiglia.

Ha lottato come un leone per 90 giorni di ricovero ma, purtroppo, il virus ha avuto la meglio ed il suo cuore, troppo provato, ha smesso di battere. E’ stato il sindaco del suo paese natio, appresa la terribile notizia, a voler comunicare il cordoglio dell’intera comunità verso i genitori e i familiari della vittima.

Il messaggio di cordoglio del Sindaco

Il Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura, ha spiegato che Mario, sebbene in 3 mesi di ricovero si fosse negativizzato,non è, purtroppo, riuscito a superare le conseguenze del Covid sugli organi interni. Il primo cittadino ha manifestato il suo cordoglio e quello di tutta la comunità verso papà Antonio e mamma Olga, estendendolo a tutta la famiglia, compreso nonno Mario Ruocco e nonna Antonietta Marcone.

Sono 167 i novi casi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore su 8863 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l’unità di crisi della regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Di questi 167 nuovi casi, 48 sono quelli sintomatici, mentre gli altri 119 non presentano particolari sintomi del virus.

Intanto ariva una buona notizia: cala l’indice di contagio ma la Campania, probabilmente, resterà zona gialla anche la prossima settimana. I decessi registrati sono 6, di cui 3 nelle ultime 48 ore e gli altri 3 avvenuti in precedenza ma registrati solo oggi. Nonostante la campagna vaccinale stia procedendo bene, anche se ora ci sono gli intoppi legati ad AstraZeneca e Johnson&Johnson, continuano ad esserci ancora troppe vittime del virus.

Mario è uno degli oltre 127mila decessi causa Covid ma senza dubbio uno dei più giovani.Intanto preoccupa la variante Delta, conosciuta come indiana, soprattutto a Laurino, unica cittadina in Campania ancora in zona rossa. Ieri è partito uno screening di massa per stabilire se ci siano connessioni con i numerosi casi sul posto e la nuova variante del Covid.