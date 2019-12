Modena: diventa virale, a Natale, il video del coma etilico di un 17enne

Le feste natalizie sono spesso una buona occasione per far bisboccia a suon di bevande alcoliche, anche se, certe volte, si alza un po’ troppo il gomito e le conseguenze possono essere disastrose. L’ultima notizia arriva direttamente da Modena, dove un ragazzo di appena di 17 anni è finito in coma etilico a causa dei troppi bicchieri “buttati giù” nel mezzo di una festa in una villa.

Già fin qui, la situazione sembra abbastanza grave, ma a rendere il tutto ancora peggiore ci pensano gli amici. Questi ultimi, invece di soccorrere il compagno svenuto, hanno preferito registrare un video e diffonderlo in rete. Il breve filmato finisce su WhatsApp e diventa virale in pochissimo tempo.

Ragazzo in coma etilico: il video virale

Il tutto è successo la notte della vigilia di Natale, più precisamente tra il 24 e il 25 dicembre e, al momento, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che hanno provveduto a recuperare alcuni dei video filmati. Il primo quotidiano a riportare la notizia è stato il “Resto del Carlino”.

Ad organizzare la festa è stato un maggiorenne che, per avere accesso alla festa nella villa, ha fatto pagare 10 euro a persona. Inizialmente, nessuno si era accorto della situazione particolarmente allarmante. Dunque, gli amici, pensando fosse una normalissima sbronza, hanno iniziato ad effettuare le riprese.

In un secondo momento, però, si sono resi conto che in realtà la situazione fosse più critica di quanto pensassero e, a quel punto, lo hanno portato in ospedale, nel quale gli è stato diagnosticato il coma etilico. La vicenda continuerà ad essere monitorata, ma non solo: visto che a breve ci si addentrerà nell’anno nuovo, è molto probabile che saranno maggiormente controllati i locali dove si terranno le feste per i veglioni di capodanno. Il fine è quello di evitare la somministrazione di alcolici ai minorenni.