Una terribile tragedia si è verificata quest’oggi a La Rocca di Albareto, frazione di Modena. Stando a quando si apprende un aereo ultraleggero è precipitato improvvisamente cadendo su una casa. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al disastro, ma dalle prime ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti, pare che a causare l’incidente siano state le condizioni meteo. La nebbia sarebbe calata improvvisamente, per cui il pilota ha forse tentato un atterraggio d’emergenza nei campi della zona.

Il sinistro è accaduto intorno alle 11:00 del mattino. Nell’abitazione colpita dal velivolo fortunatamente non c’era nessuno: si tratta infatti di una casa disabitata dal 2014. Il pilota è rimasto incastrato dall’abitacolo e i soccorritori hanno tagliato le lamiere per poterlo estrarle: per lui purtroppo non vi era più nulla da fare, in quanto sarebbe deceduto molto probabilmente sul colpo. Tremendo l’impatto con il tetto dell’abitazione, che è stato sfondato.

Aereo all’interno dell’edificio in parte

Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai media locali, le quali mostrano come l’area, sfondanto il tetto, sia entrato parzialmente con la carrozzeria all’interno dell’immobile. Come già detto all’interno della casa, un edificio rustico di campagna a due piani, non c’era gente in quanto disabitata.

All’interno del velivolo il pilota sarebbe stato da solo, quindi le autorità hanno accertato che, oltre a lui, non ci sono altre persone coinvolte. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Polizia di Stato. Il luogo dell’incidente si trova tra le campagne di Modena e Bastiglia, in strada San Clemente.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo incidente aereo avvenuto quest’oggi nel modenese. Non è la prima volta che un aereo si schianta su un edificio nel nostro Paese. Alcuni mesi fa un altro aereo Pilatus PC-12 andò a schiantarsi contro un parcheggio multipiano a San Donato Milanese: persero la vita 8 persone, tra cui l’imprenditore immobiliare romeno Dan Petrescu, 68 anni, pilota e proprietario del velivolo, la moglie sessantacinquenne Regina Petrescu Balzat, il figlio trentenne Dan Stefan Petrescu ed un gruppo di amici di famiglia. Non ci fu nessun sopravvissuto.