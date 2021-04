Modella statunitense cade dalla finestra di un B&B e muore: giallo a Roma

Un giallo sta scuotendo Roma in queste ore, dove nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile una modella di origini statunitensi, Clara Hyun Lee, di 30 anni, è stata trovata deceduta in un cortile. Secondo i primi riscontri investigativi, la donna sarebbe caduta dalla finestra di un B&B dove alloggiava. La struttura ricettiva è situata in via Merulana. La donna era arrivata 24 ore prima in Italia con un volo proveniente dalla Francia. La notizia, apparsa sul quotidiano Il Messaggero, è stata confermata a RomaToday da fonti investigative.

Al momento si sta cercando di capire che cosa possa essere successo alla 30enne. Alcuni residenti hanno notato il corpo senza vita all’interno del cortile, per cui hanno chiamato subito i soccorsi. L’intervento dei sanitari del 118 è stato però vano e questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della modella. Sul posto si sono recati gli agenti di Polizia del commissariato Trevi, che hanno eseguito i rilievi del caso.

Stanza trovata in ordine

All’interno della stanza del B&B dove la modella alloggiava regolarmente gli inquirenti hanno trovato tutto in ordine. Si sta seguendo ogni pista possibile. Quando è caduta dalla finestra la giovane ha impattato prima contro un condizionatore, per poi rovinare al suolo proprio davanti al portone dove c’era il portiere. La porta della stanza era tra l’altro chiusa dall’interno e non c’erano segni di effrazione.

La modella ha fatto un volo da diversi metri di altezza e nell’impatto ha riportato ferite molto gravi. Saranno adesso le forze dell’ordine, insieme all’autorità giudiziaria, a stabilire che cosa sia davvero avvenuto in via Merulana nei giorni scorsi. La notizia si è sparsa in tutta la Capitale, destando sconcerto tra gli abitanti di via Merulana.

L’incidente si è verificato al numero civico 209. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo delicato caso, che per il momento rimane avvolto dal mistero. Al momento non è dato sapere, inoltre, se la modella si trovasse in Italia per lavoro o per altri motivi. Tutti particolari, questi ultimi, che saranno chiariti durante le indagini.