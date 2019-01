Moby Prince: saranno riaperte le indagini?

Cosa ne pensa l’autore

Alessandro Quaglia - È giunta l'ora di fare chiarezza sull'accaduto, in primis per le 140 vittime di tale tragedia e per i loro familiari. È uno dei misteri rimasti irrisolti della storia d' Italia, al quale non è ancora possibile attribuire uno o più colpevoli. Non ci resta che sperare che le indagini siano riaperte e che giungano a conclusioni positive.