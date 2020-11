Mobile della cucina si ribalta: bimbo di 2 anni muore schiacciato, inutili i soccorsi

Un bambino di 2 anni è deceduto dopo che un mobile della cucina gli è caduto addosso. L’infante è stato letteralmente schiacciato dal peso dell’oggetto. La tragedia è avvenuta in un appartamento di Salorno, comune della provincia di Bolzano, in Alto Adige, nella mattinata di ieri 23 novembre. Il dramma è avvenuto intorno alle ore 11:00. Nella casa dove si è verificato l’incidente domestico il bimbo viveva assieme alla sua famiglia, che è rimasta sconvolta da quanto accaduto.

Al momento non è chiaro come abbia fatto il mobile a cadere addosso al piccolo. Per questo sono in corso le relative indagini degli inquirenti. Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivati i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi del caso. Un’ambulanza della Croce Bianca è arrivata nell’appartamento di Salorno per poter soccorrere il bimbo, ma vista la gravità della situazione i sanitari hanno deciso di chiamare un elicottero Pelikan 1, che avrebbe dovuto trasportare la vittima in ospedale. Purtroppo per il piccolo non vi era più nulla da fare già all’arrivo dei soccorsi e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

I medici hanno provato a rianimare il bambino

I medici, una volta preso atto di ciò che era avvenuto, hanno provato a rianimare il bimbo per diverso tempo, ma senza esito positivo. Ai sanitari non è restato altro che constatare l’avvenuto decesso. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, il nome del piccolo non è stato diffuso, così come neanche quello dei suoi famigliari. Sono stati proprio loro a comporre il numero di emergenza dando l’allarme.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Fan Page il dramma è avvenuto in pochi attimi. Subito dopo i genitori del bimbo si sono accoti di ciò che era avvenuto. Sin dai primi istanti agli stessi soccorritori la situazone è apparsa drammatica. Erano troppo gravi infatti le ferite riportate dal bimbo dopo che il mobile si è rovesciato sopra di lui.

Tanti gli incidenti domestici in Italia ogni anno

Quanto avvenuto in provincia di Bolzano non è l’unico episodio del genere che si verifica in Italia. Ogni anno diverse persone rimangono vittime di incidenti che accadono proprio all’interno delle mura domestiche.

Lo scorso mese di febbraio, a Milano, una bimba di 6 anni rimase gravemente ferita dopo che l’anta di un armadio si staccò dallo stesso mobile.