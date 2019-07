Misterioso avvistamento a Salerno: delle luci bianche si alzano in cielo

Un misterioso avvistamento quello che è stato fatto nella prima serata di martedì scorso nei cieli di Salerno. A registrate il video diventato presto virale nel social di Facebbok è stato Alessandro Ferro, giornalista della LiraTV, che ha poi pubblicato il filmato catturando l’attenzione di molti utenti che hanno voluto dire la loro provando a dare un significato a quelle misteriose luci bianche.

Così com’è possibile vedere nel video, si vedono circa cinquanta luci bianche che fluttuano nel cielo, prima in una formazione disordinata per poi raggiungerne una più precisa. Questi loro movimenti lenti ed ordinati hanno negato la possibilità che si trattasse delle famose lanterne cinesi che in molti in estate lasciano volare nel cielo.

Il video è subito diventato virale e non ci sono voluti molti minuti perché gli utenti del social Facebook provassero a lasciare la propria teoria riguardo a questo insolito avvistamento. Alcuni hanno affermato che si trattasse di un messaggio della Vergine del Carmelo, mentre altri ancora hanno parlato di veri e propri UFO o della flotta aerea di Lotito.

Mentre un utente parla di gabbiani illuminati dalla luna che a suo parere possono farsi vedere in modo tanto luminoso e particolare dall’occhio umano, qualcun altro assicura di aver assistito allo stesso identico spettacolo un anno prima, sempre durante il periodo estivo. Secondo questa testimonianza, le luci avrebbero fluttuato per qualche minuto, per poi alzarsi in cielo in direzione verticale e sparire nel nulla.

La verità dietro al misterioso avvistamento

A svelare la verità dietro a queste misteriose luci sembrerebbe essere uno dei tanti utenti che hanno rilasciato un commento sotto al video del giornalista Alessandro Ferro. Stando a quanto affermato dalla donna, infatti, si è poi scoperto che si trattava di droni led telecomandati per il Giffoni film festival che si terrà tra il 19 ed il 27 luglio in provincia di Salerno. Stando alla testimonianza della donna, infatti, nelle ore successive avrebbero anche assistito alla comparsa in cielo delle due F simbolo del Festival.