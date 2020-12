Minacce da sedicenti NBR alla redazione del programma Report: "Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli"

Un vile attacco intimidatorio è stato indirizzato ai giornalisti della redazione del programma di inchiesta Report, che ogni lunedì va in onda su Rai 3 in prima serata. In particolare, spiegano da Report, nelle scorse negli uffici redazionali è arrivata una lettera che conteneva anche una polvere bianca, definita antrace.

Nella missiva c’erano delle frasi molto pesanti indirizzate ai cronisti della trasmissione, definiti “il marcio del sistema corrotto”. Sul caso è intervenuto il servizio di sicurezza della Rai e il conduttore Ranucci è rimasto veramente basito da quanto accaduto.

Lettera firmata dalle NBR

La redazione del programa televisivo ha pubblicato anche le foto che documentano il vile gesto. La lettera è corroborata da un disegno di una stella a cinque punte, poi vi è anche l’abbrevizione NBR, forse un sigla che indica l’acronimo di “Nuove Brigate Rosse”. In una carta a quadretti poi si leggerebbero delle frasi forse scritte con un normografo, che indicano di guardare meglio negli armadi perchè “oltre agli scheletri avete le bombe”. I mittenti della lettera accusano i giornalisti di Report di fare solo falsa informazione.

La notizia è stata pubblicata sia sulla pagina Facebook della trasmissione che dall’agenzia di stampa Adnkronos. Sul caso comunque adesso stanno indagando le autorità. In redazione sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco a scopo prettamente precauzionale. La sostanza era comunque inerme ed è stata fatta analizzare sia dall’Istituto Spallanzani di Roma che dall’istituto zooprofilattico di Foggia.

Sigfrido Ranucci: “Non ci fermeremo”

Sulla vicenda è intervenuto, come già detto, il conduttore del programma Sigfrido Ranucci, il quale ha dichiarato che i cronisti della trasmissione non si fermeranno davanti a questi atti di provocati da “imbecilli”. Proprio per questo nella serata di lunedì 7 dicembre la trasmissione andrà in onda con dei servizi molto forti.

Ranucci ha anche informato la gente di aver subito minacce personali da sedicenti persone appartenenti ad un gruppo di SS. “Ci hanno rallentato, non certo bloccato” – questo il commento del conduttore. In questi giorni, proprio a causa degli atti intimidatori, la redazione ha operato in maniera dimezzata per proteggere i suoi dipendenti.