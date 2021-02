Siamo a Milano, dove, in tempi di pandemia, è facile incorrere in gente che, approfittando della paura generata dal Covid, fa leva su questa per mettere in atto truffe. Ma una 86enne è riuscita a non cadere nelle rete di coloro che volevano estorcerle denaro, contattando gli agenti della Questura milanese per poi far arrestare una 49enne per truffa aggravata ai suoi danni.

La donna è stata arrestata dalla polizia di Stato, dopo aver fatto diverse telefonate, sul fisso dell’anziana, spacciandosi per la fidanzata del nipote. Per svariati giorni, la truffatrice comunicava all’anziana che il parente era ricoverato in ospedale in gravissime condizioni, a causa del Covid.

Il tentativo della truffatrice di estorcere denaro alla 86enne

La finta fidanzata, che al telefono si mostrava straziata dal dolore, angosciata, al fine di generare ansia e paura nella nonnina, le chiedeva di recuperare 10 mila euro urgentemente per le cure mediche necessarie al nipote o, in alternativa, di fornirle preziosi e gioielli di elevato valore. Dopo insistenti chiamate, in cui un altro truffatore, spacciandosi per il nipote dell’anziana, la invitava a seguire le indicazioni della finta fidanzata, la nonna ha accettato di incontrare la truffatrice, per consegnarle un orologio di valore; il tutto con il supporto e la presenza costante dei poliziotti cui aveva chiesto aiuto.

Ma poco prima dell’appuntamento, la finta fidanzata ha chiamato nuovamente l’86enne, dicendole che, al suo posto, si sarebbe presentata per il ritiro dell’oggetto di valore una certa dottoressa Bianchi. E’ a quel punto che i poliziotti, appostati nei pressi del luogo dell’incontro, hanno arrestato la 49enne che aveva appena ricevuto l’orologio.

Ora la polizia di Stato sta procedendo agli accertamenti per risalire all’identità dei complici dell’arrestata che, da dottoressa Bianchi, è andata via con le manette ai polsi. Purtroppo, oltre alla pandemia in corso, si deve fare i conti con le truffe verso i più deboli.