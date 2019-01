Milano, trovato il corpo di un 54enne in un campo a Rescaldina

E’ stato rinvenuto durante la giornata di ieri il corpo di un 54enne presso un campo a Rescaldina, in provincia di Milano. Non si conoscono ancora nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a commettere l’atroce delitto, ma i militari hanno già qualche sospetto. La vittima sembrerebbe essere un pregiudicato di origini senegalesi che abita ormai da anni a Borgomanero, in provincia di Novara.

Il corpo è stato ritrovato durante la giornata di ieri ed è già stato sottoposto all’autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte. Secondo quanto emerge dall’esame, il 54enne sarebbe morto intorno alle 12:30 di ieri, martedì 15 gennaio, a causa di un colpo d’arma da fuoco inflitto all’addome e di un colpo alla nuca causato con un’arma contudente.

Le indagini

Nonostante non si sappia ancora molto di quanto accaduto al 54enne senegalese, i militari sembrerebbero avere già una pista da seguire. L’uomo, residente in provincia di Novara e ritrovato morto nel milanese, sembrerebbe facesse parte di un giro di spaccio di droga; per questo i Carabinieri pensano che la sua morte possa trattarsi di un regolamento di conti nell’ambiente.

Secondo quanto emerso dall’autopsia, ignoti avrebbero sparato alla vittima all’addome, e successivamente lo avrebbero colpito con un’arma contudente alla testa, forse una mazza oppure o un bastone. A causa di entrambe le ferite, il 54enne sarebbe poi deceduto verso le 12:30 della giornata di ieri.

Il caso sembra avere ancora molte domande senza risposta, per questo continuano le indagini dei Carabinieri per fare così chiarezza su quanto accaduto al senegalese, e per scoprire i responsabili della sua morte e chi lo ha poi abbandonato a morire nel campo di Rescaldina, in provincia di Milano, dov’è stato poi scoperto. Un giallo legato alla droga, che ultimamente continua sempre di più a far parlare di sè nella provincia milanese.