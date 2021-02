Milano, stamattina i funerali di Valeria e Fabrizio: intanto prosegue la raccolta fondi per la piccola Martina

Stamattina, 3 febbraio, alle 11, presso la Basilica di Sant’Agostino, a Milano, si stanno svolgendo i funerali di Valeria Coletta, assicuratrice, originaria di Bari, e di suo marito Fabrizio Marchi, milanese, dipendente di una casa farmaceutica. Una funzione funebre ristretta a pochi amici e parenti, in virtù delle norme volte a contenere il contagio da Covid.

Una morte atroce, consumatasi in frazioni di secondo domenica scorsa, mentre la famiglia, assieme alla figlioletta Martina e ad una coppia di amici, stava passando una mattinata spensierata in montagna.

La raccolta fondi per la piccola Martina

Intanto, da ogni angolo d’Italia, uniti da una rete fatta di solidarietà, non si fermano le donazioni per la piccola Martina che ha perso entrambi i genitori. La raccolta, organizzata su Gofundme, da un’amica di Valeria e Fabrizio, mira a continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale e regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto che fosse.

I donatori versano dai 10 ai 100 euro e chi se la sente lascia un messaggio, come quello scritto da un padre: “Da papà di due bambini piccoli, mi immedesimo nella situazione e ho il cuore a pezzi.Una madre e un padre sono insostituibili, però ti auguro di trovare persone che ti vogliano bene e che si prendano sempre cura di te”.

Tra i donatori tanta gente comune e insegnanti di scuole elementari che hanno fatto collette per aiutare la piccola. La morte dei due coniugi, scivolati in un burrone sul Monte Vareno, alla Presolana, durante una gita, davanti alla figlia che li ha visti sparire sotto i suoi occhi, ha commosso tutta l’Italia.

Toccante la testimonianza di un soccorritore, al quale la piccola ha detto che voleva aspettare la mamma e il papà, tanto che l’uomo, le ha risposto di dover andar via perchè faceva freddo, chiedendo aiuto perchè da solo non riusciva a comunicare con la bambina per via della situazione troppo pesante.Martina adesso è protetta dalla famiglia, dalle persone che le vogliono bene e che devono prendersi cura di lei.