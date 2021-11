Si sono vissuti momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Corsico, in provincia di Milano, dove all’interno dell’Ikea circa mille persone sono state fatte immediatamente evacuare a causa della presenza di una sostanza irritante nell’aria. Al momento non è chiaro di che cosa si tratti, forse è spray al peperoncino. Fatto sta che alcune persone hanno avverito dei leggeri fastidi. L’episodio è avvenuto nello store dell’azienda svedese situato in via Concetto Marchesi. L’allarme è scattato intorno alle 13:07.

I pompieri sono intervenuti sul posto con la Squadra Darwin e con il personale del nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Nessuna delle persone presenti all’interno dell’attività commerciale ha riportato grossi problemi respiratori: la presenza del 118 si è resa comunque necessaria per trasportare immediatamente in ospedale eventuali persone che avessero accusato seri fastidi alla respirazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Nessuna scena di panico

Il personale dell’Ikea, una volta accertato il problema, tramite gli altoparlandi installati nella struttura ha fatto evacuare l’attività. I clienti hanno lasciato la merce da acquistare e si sono diretti ordinatamente verso le uscite di sicurezza. Il personale incaricato ha guidato i clienti fino all’uscita del negozio.

“Attenzione, annuncio importante per tutti i clienti: vi preghiamo di lasciare il negozio immediatamente. Vi sono delle difficoltà tecniche nell’edificio” – così indicavano gli altoparlanti. Dopo circa un’ora e mezza la situazione è tornata normale, per cui le consuete attività sono potute riprendere.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto all’Ikea di Corsico. Certo l’apprensione è stata davvero tanta. Saranno gli investigatori a fare chiarezza sull’accaduto. Tra l’altro deve essere ancora confermato che la sostanza in aria fosse appunto spray al peperoncino. Se fosse confermata questa ipotesi, si dovrà stabilire chi o cosa l’abbia lanciata in aria. La notizia si è sparsa in breve tempo in tutta la cittadina milanese.