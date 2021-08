Si è rifiutato di mostrare il suo Green Pass entrando in un cinema all’aperto, precisamente all’Arena Milano est di via Pitteri, per questo un 63enne italiano è finito nei guai nel capoluogo meneghino. Tutto è successo nella serata di mercoledì scorso. Una volta arrivato presso la struttura, il soggetto ha cominciato ad inveire contro il personale, cominciando ad affermare di non voler esibire il suo Green Pass, in quanto si trattava, secondo lui, di una violazione della privacy. Sembrava tutto finito lì, ma non è stato così.

Approfittando di un momento di distrazione del controllore, il 63enne si “infilato” nel cinema all’aperto. Prontamente lo stesso controllore degli ingressi ha chiamato la Polizia di Stato, che sul posto ha portato una volante. Anche davanti agli agenti l’uomo ha continuato il suo “show”, continuand a non mostrare il Green Pass richiesto dal personale e dagli stessi agenti della Questura. Erano poco prima delle 22:00 quando è scattata la chiamata al 113.

Multa salatissima

Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato allontanato a fatica dalla struttura. Dopo 15 minuti di battibecco il 63enne è stato fatto uscire dal cinema all’aperto. Per lui la serata non è finita decisamente bene: oltre ad una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, nei suoi confronti gli agenti hanno elevato una salatissima sanzione amministrativa, che potrà oscillare da un minimo di 400 fino ad un massimo di 1.000 euro.

Il soggetto, inoltre, anche al controllore del cinema ha riferito di avere con sè il Green Pass, ma di non volerlo mostrare solo per una questione di “privacy”. Il nuovo Dl emanato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, obbliga infatti gli esercenti di bar, cinema, ristoranti e teatri a verificare il Green Pass dei clienti all’ingresso delle strutture.

Per bar e ristoranti la regola vale soltanto per i posti a sedere al chiuso. In questi giorni sono serratissimi i controlli da parte delle forze dell’ordine sul rispetto delle nuove regole anti Covid. Nel nostro Paese sono già tantissime le sanzioni inferte ad esercenti e clienti che non hanno ottemperato agli obblighi di legge.