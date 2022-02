Mistero a Milano, precisamente all’interno dell’Amsa, l’azienda che nel capoluogo lombardo si occupa di ritirare i rifiuti ambientali. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una dipendente di 49 anni nel pomeriggio di ieri è rimasta seriamente ferita dopo aver colpito un coltello che si trovava all’interno del mezzo che le era stato assegnato, un camion. L’arma da taglio era posizionata sul sedile nella parte posteriore con la punta rivolta verso l’alto.

Immediatamente, intorno alle 15:00, è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la malcapitata nel vicinissimo ospedale San Raffale di Milano, che dista pochi metri dalla sede Amsa. Nel frattempo sul posto sono anche giunti i carabinieri, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Il mezzo non usciva dall’azienda da due giorni. Non si sa chi abbia messo il coltello in quella posizione e all’interno del camion.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto. I militari dell’Arma stanno procedendo in queste ore ad ascoltare persone e a ricostruire l’accaduto grazie ai rilievi effettuati sul luogo del fatto di cronaca. Bisogna chiarire se ci siano effettive responsabilità per quanto avvenuto.

La ferita subita dalla donna è piuttosto seria ma non rischia assolutamente la vita. I carabinieri stanno procedendo a visionare anche i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’azienda. I frame potrebbero dare un visione molto più chiara dell’accaduto.

“Con riferimento all’infortunio di una lavoratrice Amsa nella sede aziendale di via Olgettina nell’esprimere vicinanza e augurare una pronta guarigione alla collega, informiamo di aver immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per verificare, nel dettaglio, l’accaduto” – così spiega in una nota la stessa Amsa. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Milano ieri pomeriggio. Apprensione tra i colleghi della donna.