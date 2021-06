In questo periodo tutte le attività stanno riaprendo al pubblico, come anche le palestre, e per questo la gente sta ricominciando a muoversi in maniera massiccia. Il peggio dell’epidemia, nel nostro Paese, sembra ormai essere alle spalle, anche se la guardia deve rimanere assolutamente alta. Ce lo fa capire un episodio che si è verificato in queste ore a Milano, dove in una palestra è scoppiato un focolaio Covid di dimensioni comunque non preoccupanti. Circa una decina di persone sono state infatti trovate positive al coronavirus Sars-CoV–2.

Dobbiamo precisare, questo anche per dovere di informazione, che nessuno dei contagiati si trova in ospedale e che non ci sono anziani coinvolti. Si tratterebbe perolopiù di giovani. L’Ats di Milano ha preso nota della situazione e sta procedendo ad effettuare tutte le verifiche del caso: si vuole capire se all’interno della palestra siano state rispettate tutte le norme anti Covid-19. L’attività dove è scoppiato il focolaio si trova in via Amadeo, precisamente in zona Città studi-Lambrate ed è la “Virgin”.

Eseguiti 150 tamponi

L’attività, come da protocollo sanitario, aveva conservato i nomi di tutti coloro che frequentano la palestra, per cui non è stato difficile contattare tutte le persone coinvolte per invitarle a sottoporsi ad un tampone. Sono stati eseguiti quindi ben 150 test, che hanno consentito il tracciamento dei contatti.

La “Virgin”, come tutte le altre palestre, ha riaperto alla fine del mese di maggio. L’Ats ritiene che i contagi siano esplosi durante dei corsi organizzati. Questo particolare è ancora però tutto da verificare con precisione. Come già detto, tutti i contagi sono in quarantena a casa e nessuno si trova in ospedale.

Al momento le sale della palestra sono state tutte sanificate e l’attività starebbe proseguendo tranquillamente la sua attività. Saranno le autorità a verificare se nei locali della palestra ci sia stato inoltre il ricambio d’aria o se il focolaio sia scoppiato anche in seguito alla presenza di una variante.