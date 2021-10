Una notizia che ha davvero dell’incredibile quella che arriva da Milano, dove una coppia è stata immortalata mentre aveva un rapporto intimo in metropolitana. L’episodio, così come riferisce Leggo, si è verificato venerdì alle ore 15:00 alla presenza di numerosi passeggeri. Da quanto si apprende, i due, senza mostrare nessun pudore, si sono scambiate le effusioni. Lui si è messo davanti a lei cominciando ad abbassarsi i pantaloni. Per motivi di deontologia professionale non scenderemo nei particolari.

A questo punto tra i passeggeri c’è stato un certo imbarazzo, e alcuni si sono anche schifati da quello che stava succendo. Qualcuno però ha fatto delle foto che sono poi cominciate a circolare sui social, anche sulla pagina Facebook Milanobelladadio. La denuncia dei cittadini ha fatto ben presto il giro del capoluogo meneghino, e alcuni utenti si sono chiesti come mai nessuno abbia fatto nulla per poter fermare i due. “Si. È quello che sembra. Due ubriachi sulla M1” – così ha titolato il post la pagina Milanobelladadio.

Coppia focosa rischia grosso

Adesso i due devono sperare che le forze dell’ordine non comincino le indagini sul loro conto, questo in modo da identificarli e punirli secondo la legge. Avere un rapporto intimo in pubblico costituisce infatti reato penale e ci sono sanzioni amministrative salatissime per chi compie tali atti, che possono andare da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro.

“Pensare che siamo ai tempi del distanziamento sociale” – così ha commentato ironicamente un utente. Effettivamente i due non hanno neanche rispettato le regole anti Covid, che impongono il distanziamento sociale nei mezzi pubblici e l’utlizzo di strumenti di protezione individuale come le mascherine.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto a Milano. Se da un lato la vicenda può far sorridere, il comportamento di questi due giovani, oltre a costituire reato, ha messo a repentaglio anche la salute degli altri passeggeri visto che nel vagone c’erano altri viaggiatori. Sappiamo bene infatti come l’insidia del Covid-19 insista ancora tra la popolazione.