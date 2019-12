Milano: ragazzo si getta sui binari della metro incitato dagli amici che girano un video

Tragedia quasi sfiorata a Milano, dove un gruppo di amici incita un loro compagno di comitiva a gettarsi sui binari della metropolitana durante la registrazione di un video. Il ragazzo, inneggiato dal gruppo, si getta rapidamente sui binari e inizia a correre mentre gli amici lo acclamano fortemente: “Dai frà buttati”, “Bravo buttati buttati”.

Le grandi risate del gruppo si interrompono quando, per fortuna, interviene un addetto di Atm che comincia a urlare all’interfono intimando al ragazzo di tornare immediatamente sulla banchina. Il video è subito finito sul Instagram e successivamente è stato rimosso. Tale filmato rappresenta uno dei tanti video che riassumono una serie di “imprese” pericolose che la comitiva di amici aveva reso pubbliche.

Il ragazzo, vestito con una maglia nera a maniche corte e un jeans scuro, non è stato ancora identificato anche se il suo volto è potenzialmente riconoscibile. L’agilità del controllore ha salvato il giovane da una bravata che poteva facilmente, e sicuramente, trasformarsi in una grande tragedia.

Il protagonista del video ha messo la sua vita in pericolo solo per una manciata di follower o per rendersi popolare tra gli amici. L’intera questione ha preoccupato l’opinione pubblica che ha evidenziato come l’uso distorto dei social riesca a rovinare la vita di moltissimi giovani utenti, mettendo in pericolo addirittura le loro vite.

Il fatto sopra raccontato non è un caso isolato: infatti, qualche giorno prima di Natale, un altro dipendente di Atm ha salvato la vita a una diciassettenne che si era gettata sui binari della metropolitana alla stazione di Lotto. Nonostante il treno fosse in arrivo, l’addetto è riuscito a staccare la corrente e impedire l’evento mortale. Quest’ultimo fatto non raffigura un gioco pericolo, ma un tentativo di suicidio sventato dall’eroico gesto dell’operaio.