Ascolta questo articolo

L’aggressione sarebbe avvenuta su un treno Trenord, partito da Milano Cadorna per arrivare in provincia di Varese, ai danni di una donna di trent’anni da parte di un uomo di cui non si conosce ancora l’identità.

Sabato scorso, dopo le 20.30 la ragazza che si trovava sul convoglio partito da Cadorna, in procinto di scendere alla sua fermata, Bovisa, è stata bracaccata da uomo che ha cercato di abusare di lei. Le ha intimidato di stare zitta e avrebbe cominciato a strofinare le sue parti intime sulla povera ragazza.

Nonostante lui le avrebbe ordinato di non urlare, la ragazza non si è persa d’animo ed ha cominciato a strillare chiedendo aiuto, fortunatamente gli altri passeggeri, che al momento di trovavano in carrozze diverse, sono intervenuti in aiuto della vittima, il primo ad intervenire un capotreno al momento fuori servizio , che ha crcato di bloccare l’aggressore senza però riuscire nell’intento, infatti l’uomo è riuscito a scappare approfittando della fermata del treno e delle porte aperte.

Nell’immediatezza sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno raggiunto la vittima nella stazione di Bovisa, e li immediatamente la donna ha sporto denuncia. In questo caso gli agenti potrebbero avere gia delle informazioni molto importanti e riuscire a fare un primo identikit dell’aggressore, addirittura il capotreno sarebbe riusciscito a scattargli una foto prima che sparisse.

Secondo la donna, l’uomo avrebbe avuto 35/40 anni al massimo, di origine asiatica, calvo ma con una folta barba nera, ed indossava una tuta blu con strisce bianche e rosse. Adesso si attende il lavoro degli agenti che stanno cercando di dargli un nome e un volto.

Nemmeno un mese fa, successe la stessa cosa per ben due volte, aggredita una ragazza di 24 anni da un coetaneo, sempre su un treno per arrivare a Pavia, e sei ragazzine molestare e violentante da un branco su un treno di ritorno da Gardaland.