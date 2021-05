Una violenta aggressione si è consumata nel pomeriggio di ieri a Milano, in zona Corvetto, precisamente in un parco di via Nervesa. Secondo quanto riferiscono i media locali, due ragazzine di 17 e 18 anni, entrambe originarie di El Salvador, sono state aggredite da una ventina di loro coetanee in seguito ad una lite scaturita per futili motivi. Pare che le due giovani abbiano discusso con il resto della comitiva per una questione sentimentale.

Ad un certo punto, alcune di loro si sarebbero scagliate contro le giovani, prendendole a bastonate e calci. Le due vittime sono rimaste ferite. Immediatamente sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso le ragazze. Del caso è stata avvisata anche la Polizia di Stato, che ha inviato nell’area verde una pattuglia dopo aver ricevuto una segnalazione, questo per verificare che cosa stesse succedendo. Agli agenti le ragazzine hanno raccontato di essere state aggredite, anche con dei bastoni. Adesso è caccia alla pink gang.

Un fenomeno inquietante

Quello delle pink gang è un fenomeno molto preoccupante. Si tratta di bande di ragazzine che sono solite picchiare loro coetanee o gente a caso. Nessuna delle ragazze responsabili dell’aggressione è stata trovata sul posto: tutte si sono date in breve tempo alla fuga. Per rintracciarle saranno utili i filmati eventualmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Le due vittime sono state trasportate al Policlinico per tutti gli accertamenti del caso. Le loro generalità non sono state diffuse per ovvi motivi di privacy. Secondo quanto fanno sapere dall’ospedale, le condizioni della 17enne e della 18enne non sono assolutamente gravi, per cui non rischiano nulla.

Per loro però lo spavento è stato davvero tanto, anche perché sicuramente non pensavano che una banale discussione sarebbe finita in questa maniera. Non è escluso che nelle prossime ore le responsabili dell’aggressione possano essere rintracciate e fermate. Le ricerche continuano in tutto il capoluogo lombardo.