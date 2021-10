Un uomo è stato denunciato per omicidio colposo dopo aver investito un agente di polizia durante la fuga da un inseguimento iniziato a causa di un semaforo rosso bruciato nelle vie di Milano. L’incredibile vicenda si è svolta nella prima mattina di giovedì, e vede protagonista un 26enne di Massa Carrara che si trovava nel capoluogo lombardo per una serata con gli amici.

Il 26enne, figlio di una facoltosa di una famiglia di imprenditori, stava guidando la sua Audi Q5 quando è passato con il semaforo rosso all’incrocio tra via Curie e via Moliere, dirigendosi poi verso via Canova. Due agenti che si trovavano di pattuglia nella zona per caso hanno assistito alla grave infrazione delle regole della strada dell’uomo, ed hanno quindi azionato lampeggiante e sirena per intimare l’alt alla vettura.

Anziché fermarsi però il 26enne ha accelerato dando via ad un inseguimento per le vie del centro di Milano, probabilmente a causa del fatto che era senza patente. All’uomo era stata infatti già sospesa per guida in stato di ebbrezza. Nella folle fuga dell’Audi, durante la quale l’uomo ha tentato anche diverse volte di speronare il mezzo della polizia, il SUV rimane bloccato in fila al semaforo rosso tra via Cenisio e via Messina.

Uno degli agenti scende dall’auto e raggiunge la Q5 a piedi, ed è allora che il guidatore ha accelerato, travolgendo in pieno l’agente e facendolo volare per oltre 20 metri. Approfittando del semaforo diventato verde nel frattempo, l’auto si è data alla fuga mentre il collega del poliziotto ferito chiamava i soccorsi.

Il poliziotto è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni, mentre grazie ai dati di targa raccolti dai poliziotti è stato possibile risalire ad una società di leasing di Bolzano che aveva noleggiato il mezzo proprio al 26enne. La polizia si è recata all’albergo dove questo alloggiava a Milano, senza però trovare traccia dell’investitore. Ore dopo l’uomo si è presentato in commissariato di Lorenteggio accompagnato dal suo avvocato per confessare.

In attesa del risultato dell’alcoltest, il 26enne è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre i tre amici che si trovavano in auto con lui e che si sono dati alla fuga sono stati rintracciati dai carabinieri ed accompagnati in commissariato, e a loro volta rischiano una denuncia per favoreggiamento.