Una terribile tragedia si è verificata nella giornata del 28 settembre a Pieve Emanuele, nell’hinterland sud di Milano, precisamente presso l’azienda ospedaliera Humanitas Mirasole, dove due operai sono stati trovati senza vita in un deposito di azoto. Le vittime avevano 42 e 46 anni. Sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. I due sono stati trovati in stato di incoscienza e poi dichiarati morti dal medico legale.

In queste ore si sta cercando di chiarire la dinamica dei fatti. Si sarebbe trattato di un incidente. I due, in base a quanto riscostruito fino ad ora, si trovavano da soli e stavano ricaricando una cisterna di azoto liquido, che serve all’Humanitas per alimentare l’impianto anticendio e all’interno del plesso per attività di ricerca. All’improvviso si è verificata la fuga che gli ha travolti. Gli operai sono svenuti e poi deceduta per ipossia. Ad intervenire per primi sono stati i pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Il comunicato

“Humanitas esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle due vittime del grave incidente” – ha scritto in una nota l’ospedale” – così ha scritto Humanitas in una nota inviata a mezzo stampa sia ai media locali che nazionali. L’allarme è scattato intorno alle 11:30 del mattino.

I due operai che hanno perso la vita erano due dipendenti della ditta Autotrasporti Pè di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Sul caso stanno indagando i carabinieri di San Donato Milanese. Gli uomini che hanno perso la vita erano uno di nazionalità italiana e un altro originario dell’India.

La ditta Autotrasporti Pè è specializzata in trasporti criogenici. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta stamane a Pieve Emanuele. La notizia del dramma ha profondamente scosso tutta la cittadina lombarda e gli stesso colleghi delle due vittime.