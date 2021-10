Quella che arriva dalla provincia di Milano, e precisamente da Buccinasco, è una notizia che lascia davvero senza parole. Un 50enne, infatti, è stato denunciato dai carabinieri di Corsico per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nella fattispecie, il soggetto avrebbe nascosto per circa due anni il corpo della madre defunta in un armadio. Lo aveva avvolto in alcuni sacchi di plastica, poi avrebbe passato sopra dell’argilla e coperto il tutto con del legno.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei colleghi di una stazione dell’Arma situata in provincia di Pavia, dove la compagna dell’uomo si è rivolta raccontando i macabri fatti. I militari hanno subito voluto vederci chiaro e si sono recati nell’abitazione di Buccinasco per verificare che quanto detto dalla compagna dell’uomo corrispondesse a verità. Il 50enne è stato rintracciato e davanti ai militari dell’Arma ha ammesso le sue effettive responsabilità.

Voleva incassare la pensione

L’uomo ha spiegato di aver tenuto con sè il corpo della madre per incassare la sua pensione di 1.700 euro al mese. Le attività di sopralluogo sono state effettuate da personale del Nucleo Investigativo di Milano alla presenza del medico legale, che ha richiesto l’intervento del personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano.

Adesso la magistratura ha disposto che sul corpo del cadavere venga effettuata una autopsia. Il decesso della madre del 50enne sarebbe avvenuta comunque per cause naturali. L’anziana sarebbe morta nel 2019, e fino ad ora il figlio non ne aveva mai denunciato la scomparsa. Sono diversi gli aspetti da chiarire in questa vicenda.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto. La notizia si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina milanese, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Per motivi di privacy le generalità del denunciato non sono state rese note.