Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una morte orribile quella della povera Margot, la cui storia ha colpito tutti coloro che, come me, hanno a cuore la salute degli animali. Non ci sono parole per descrivere il dolore che si prova dinnanzi ad una perdita così. Buon ponte Margot dolcissima. Ora tutte le tue sofferenze andranno via.