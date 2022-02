E’ venuta alla luce il 22.02.2022 alle ore 02:22, nel giorno con la data palindroma e ambigramma, la piccola Ludovica Grazia. Se tra qualche anno, tutti quelli che sono venuti alla luce ieri, 22 febbraio, potranno vantarsi di essere nati in un giorno particolare, Ludovica è nata anche in un’ora particolare.

Il fiocco rosa “very special” è stato affisso all’Ospedale San Giuseppe – MultiMedica di Milano, i cui medici non hanno certo fatto passare inosservata questa bizzarra coincidenza, postando, sulla loro pagina Facebook, uno scatto divenuto, in men che non si dica, virale.

Lo scatto virale

Lo scatto che ha letteralmente fatto impazzire il web contiene un orsacchiotto di pelouche che sembra quasi voler mostrare, attraverso una targhetta con tutti i dati di nascita di Ludovica Grazia , lo straordinario caso della piccola, in cui il numero 2 appare addirittura nove volte e chissà che non diventi davvero la cifra fortunata della bambina! Se la data di ieri, come noto, era particolarissima in quanto palindroma, potendola leggere da sinistra a destra o da destra a sinistra indifferentemente, per la neonata lo è stata e lo sarà ancora di più.

Sappiamo con certezza che la didascalia sotto lo scatto è piaciuta moltissimo al pubblico del web e dei social: “22.02.2022, ore 02:22: all’Ospedale San Giuseppe – MultiMedica nasce la piccola Ludovica. Un compleanno semplicemente unico. Auguri ai genitori e buon #Twosday a tutti!”.

Martedì 22 febbraio oltre a essere stata una data palindroma era anche il “Twos day” in tutto il mondo, perché nella data il 2 si ripeteva ben sei volte. Ludovica Grazia è venuta alla luce alle 2.22. Insomma, di meglio proprio non si poteva fare.In tanti, dopo aver letto la storia della bimba, hanno voluto dedicare alla nuova arrivata e ai suoi genitori i loro migliori auguri. La prossima data palindroma sarà: 03-02-2030.